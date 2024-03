Russo reconoció tras la derrota: "Es muy difícil la clasificación"

Este martes, Rosario Central volvió a mostrar una pálida imagen como visitante y fue vapuleado por 3-0 por Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona por la undécima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024. Miguel Ángel Russo brindó la habitual conferencia de prensa y fue autocrítico con el nivel del equipo.

"El responsable soy yo. Yo me hago cargo. Tenemos que revisar todo de nuevo porque hay que jugar cosas importantes y de visitante es importante sacar puntos", admitió sobre la necesidad de mejorar fuera del Gigante.

Después, expresó su malestar por los errores que cometió el equipo: "Al rival le dejamos hacer muchas cosas. Perdimos el orden pero no por el sistema, sino porque no achicamos los espacios. Por ejemplo, no podemos salir de a uno. Me molesta cuando intentamos cosas individuales y no colectivas".

"Hablamos mucho de la forma en la que juega Argentinos, pero igualmente no defendimos bien. Y después no concretamos nuestras opciones para empatarlo", prosiguió.

Posteriormente, señaló la necesidad de trabajar duro en este parate por la fecha FIFA para encarar lo que viene: "Este tiempo nos va a servir para mejor en lo colectivo y ponernos a tono de todo lo que va a venir"

En el final de la charla, Russo admitió que las chances del Canalla para clasificar a la próxima ronda del torneo local son muy escasas: "Es muy difícil la clasificación".