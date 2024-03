Sin parar: el Kily quiere que algunos jugadores bajen a Reserva para ganar ritmo

La fecha FIFA deja sin actividad a la primera división del fútbol argentino durante este fin de semana. A pesar de este parate, Cristian González quiere que algunos jugadores sigan en actividad.

Los futbolistas apuntados son aquellos que fueron convocados para los últimos partidos y que no sumaron minutos o lo hicieron en poco tiempo. Con el objetivo de que no pierdan ritmo, el Kily los bajará a la División Reserva.

Vale recordar que la próxima presentación del equipo de Nicolás Vazzoler será este jueves a partir de las 15:00hs frente a Huracán. El Tate perdió los cuatro partidos que jugó en la Copa Proyección, por lo que la incorporación de algunos intérpretes con experiencia le caería como anillo al dedo.

En cuanto al plantel profesional, aun cuando no hay fecha, no tuvo descanso. González y compañía quedaron ofuscados por el empate ante Central Córdoba (SdE) en la última jugada y no desean perder ni un minuto de preparación para el próximo duelo frente a Lanús que asoma como un rival directo en la lucha por clasificar a los cuartos de final del torneo local.