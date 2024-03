Scaloni dejó atrás los rumores de su salida: "Nunca dije que no iba a seguir"

Lionel Scaloni habló este jueves con AFA Estudio en la previa al duelo en el que la Selección Argentina enfrentará a El Salvador en Philadelphia. Por suerte para todos los fanáticos Albicelestes, el oriundo de Pujato recordó su sorpresiva conferencia de prensa tras ganarle a Brasil en el Maracaná y despejó las dudas respecto a su continuidad.

"Lo que dije fue algo pensado, meditado. Ese momento era de reflexión, después de un año difícil. Es una locura decir que es un año difícil después de ganar un Mundial. Pero fue difícil no sólo en lo futbolístico, sino en lo personal. Era un momento de pensar, saber qué queríamos hacer. Cuando decía de parar la pelota era porque teníamos un tiempo para reflexionar. Venían cosas importantes y había que estar fuertes. Fue lo que dije en su momento", expresó el entrenador.

"Era el momento, después de pensarlo, tener reuniones con la gente que tocaba. Nunca dijimos de no seguir, pero sí de reforzar una idea. Era lo que queríamos: reforzar los conceptos, no bajar el pistón. Es lo que se trata: seguir compitiendo. Me preocupa seguir compitiendo. Era una necesidad que tenía de hablar con la gente que yo sentía", añadió el técnico en diálogo con el stream oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.