La dirigencia tomó cartas en el asunto: Franco Díaz no fue convocado para viajar a Santa Fe

Los dichos de Franco Díaz generaron un escándalo en el fútbol rosarino y un flagrante malestar en la hinchada de Newell's. Por su parte, los popes de la Comisión Directiva también se exasperaron con el mediocampista y decidieron tomar cartas en el asunto.

Ayer por la mañana, desde Sin Mordaza anticipamos que la intención de la dirigencia era aplicarle una sanción, resolución que luego fue confirmada en las últimas horas de la tarde. Resulta que el mediocampista de 23 años no fue convocado por Mauricio Larriera para afrontar el debut del Rojinegro en la Copa Argentina frente a Midland, encuentro que se disputará este viernes en Santa Fe.

Los dichos de la polémica

El pasado miércoles, se hizo viral un video en las redes sociales en el cual Díaz fue grabado dentro de su auto por un grupo de jóvenes. “¿De qué cuadro sos?”, le consultó una de las chicas. La respuesta no tardó en llegar: “Nosotros, de Rosario Central”. La publicación generó un revuelo en todo el ambiente y suscitó el fastidio de todo el Pueblo Leproso que pidió por su rápida salida.

Un consejo Franco Diaz, anda buscando club porque te vas o te vas.

A mitad de año nos desprendemos de este paquete. pic.twitter.com/oxjmQMFW8G — ElPalaRosarino (@ElPalaRosarino) March 20, 2024

Por culpa del aumento de las críticas, el propio jugador utilizó sus redes sociales para pedir disculpas y aclarar la situación. "No me di cuenta que me estaban grabando. Fue bajo una situación tensa y lo dije para zafar de la situación. Estoy muy contento en el club más grande del interior. Espero que sepan disculparme y entenderme", expresó el ex Platense.