Vinícius Jr. rompió en llanto al hablar de racismo y confesó: "Cada vez tengo menos ganas de jugar al fútbol"

Además, agregó: "Es agotador estar solo. He hecho tantas denuncias y nadie es sancionado, ningún club es sancionado. Todos los días lucho por todos los que pasan por esto. Si fuera sólo por mí y mi familia no sé si continuaría. Pero fui elegida para defender una causa muy importante y que estudio todos los días para que en el futuro mi hermano de cinco años no pase por lo que yo estoy pasando".

"Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo aquello en lo que creo. Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan. Mi padre siempre tuvo dificultades porque era negro. Entre él y una persona blanca, siempre elegirán a una persona blanca. He luchado mucho con todo lo que me ha pasado", explicó sobre el apoyo de sus seres queridos.

Además, agregó que también es apoyado por sus colegas: "Recibo ayuda de bastantes compañeros. Estamos trabajando, no solo para España, para que en todo el mundo no vuelva a ocurrir. Insisto, bastantes compañeros, organizaciones me han mostrado su apoyo. Es algo esencial para evolucionar como ser humano. Ya se pasaron muchas veces conmigo, con mi familia... Yo quiero que eso cambie, para que cada vez que entre aquí no me pregunten por eso. La falta de castigo es lo que cada día me frustra. Sería importante que se castigara. La gente tendría miedo y así se podría decir a los niños que no se debe hacer".