¡Llamativo! Reapareció Daniel Osvaldo tras su desesperado pedido de ayuda

A casi dos semanas del desesperado pedido de ayuda de Daniel Osvaldo en Instagram, mediante un video en el que contó que sufre depresión y a veces recae en sus adicciones, el exfutbolista volvió a las redes y sorprendió a sus seguidores con su llamativo mensaje.

El músico, que se separó de Daniela Ballester en medio de un escándalo, publicó una storie de Instagram relatándoles a sus fans cómo se siente de ánimo. Lo hizo junto a una selfie que se sacó delante de los cuadros de Diego Maradona, el padre de su expareja, Gianinna Maradona, que montó en su casa, ya que es su mayor ídolo.

“Volviendo a ser yo. Que tengan una hermosa semana”.

Junto a la foto que publicó en su red social, que lo muestra sonriente y sin barba, contó que se siente mucho mejor. “Volviendo a ser yo. Que tengan una hermosa semana”, expresó junto a la canción Here comes de the sun de The Beatles, con letra esperanzadora y de superación.

INESPERADA COINCIDENCIA EN REDES ENTRE OSVALDO Y GIANINNA MARADONA

A muy poco tiempo de su separación de Daniela Ballester, Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona, quienes estuvieron juntos hasta el año pasado, publicaron una historia con la misma canción en stories de Instagram, lo que llamó notablemente la atención de Juariu.

La canción es Soldadito marinero, de Fito & Fitipaldis. ¿Tendrá algo que ver con una reconciliación en puerta?

Fuente: Ciudad Magazine