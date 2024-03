¡Milagro! Roly Serrano se está recuperando

La recuperación de Roly Serrano es un verdadero milagro a juzgar por el estado en que había quedado tras el choque, y su hermana explotó de alegría al contar sobre la evolución, luego de chocar a principios de marzo

“Mi hermano está re bien, pero súper bien”, celebró Gloria por las buenas noticias que emanan del Instituto Médico de Alta Complejidad.

“Están esperando que se cumpla un ciclo para ver que el Rolito está oxigenando bien. Le están sacando la graduación de la cánula para ya, calcula el doctor, en 10 días, o menos quizás por el avance que tiene mi hermano, ya le puedan sacar la cánula, el destete que le dicen”, precisó la hermana del actor.

En diálogo con Teleshow, la mujer explicó por qué Serrano deberá continuar su recuperación en otro centro de salud: “En el IMAC no hacen la rehabilitación de foniatría, de fisioterapia, ergoterapia, todas las cosas que necesita mi hermanito. Entonces, lo trasladan para otro lado que van a hacer terapia de foniatría”.

Tanto mejoró Roly Serrano que hasta puede tener pequeñas charlas con su hermana: “Intercambiamos conversaciones, aunque él obviamente no puede hablar”.

“Le digo que no se esfuerce, pero tiene una voluntad... modula bien los labios, se hace entender, y por ahí se enoja”, continuó.

Al final, Gloria bromeó por la impotencia de Roly Serrano: “Se enoja mi amorcito tan lindo, porque claro, yo no le entiendo bien cosas y hay cosas que me pide que no lo puedo hacer yo, tengo que acatarme al protocolo”.

Fuente: Ciudad Magazine