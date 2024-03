Tini Stoessel anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

Tini Stoessel finalmente anunció cuándo lanzará su nuevo álbum tras estar un tiempo alejada de los medios, y compartió un adelanto.

Cuándo sale el álbum de Tini Stoessel

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un posteo con una foto luciendo su nuevo look de cabello rubio y corto, y escribió: "Un mechón de pelo. 11 de abril. Nuevo álbum".

Y en el audio que difundió a modo de adelanto se puede escuchar: "Por la tormenta que aunque te atormenta, es un mechón de pelo"

Cabe recordar que Tini Stoessel desapareció de las rede sociales por completo hace un tiempo, y luego comenzó a postear fotos junto a frases enigmáticas que, según dio a entender, están relacionadas al contenido de su nuevo álbum.

Días atrás, la artista salió al cruce de una usuaria en X que cuestionó su proceso de volver a la música luego de revelar sus problemas de salud mental.

"Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones. Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer", sentenció.

Asimismo, Tini Stoessel dejó en claro que está atravesando un momento muy difícil a nivel personal: "No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces".

Fuente: Exitoina