"Como jugador ganaste todo, pero como entrenador eres un desastre", la revelación de Battaglia sobre el conflicto con Almendra en Boca

"Las reglas están para cumplirse. Si no, es cualquier cosa. Cada uno hace lo que quiere. Vos estás en un grupo y sos parte de esto. Hay una cabeza, un entrenador y una parte dirigencial", fue lo primero que contó el histórico jugador del Xeneize.

Luego, reconoció dos frases muy fuertes que le dijo el mediocampista en aquella práctica. "Como jugador ganaste todo, pero como entrenador sos un desastre", fue la primera. "Lo voy a decir porque no tengo ningún problema. Me dijo esa parte y hay otra parte, cuando me dice: 'Vos ganaste cuatro Libertadores al pedo', reveló Battaglia, el futbolista con más títulos en la historia de Boca.

"Quizá le comen la cabeza desde otro lugar y los confunden, y llegan a un entrenamiento pensando una cosa que quizá el entrenador piensa otra. Si veo que no está bien o haciendo las cosas bien, tengo que elegir. Si no, ¿para qué estás ahí?", sentenció el DT.