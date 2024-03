Volvieron a profanar tumbas en el cementerio israelita

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en Santa Fe, Horacio Roitman, expresó su profundo pesar ante estos lamentables hechos, que no solo afectan a las tumbas y al templo, sino también causan un profundo dolor a los familiares de los difuntos.

"El hecho no asombra, pero asusta, más aún por no tener respuestas de quienes tienen que tomar las medidas para evitar profanaciones futuras, por lo que no descartamos que vuelva a suceder", admitió.

Roitman confirmó que la denuncia policial fue presentada, con la esperanza de que la justicia pueda investigar y esclarecer este acto de profanación, así como identificar y capturar a los responsables de los daños.

