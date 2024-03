Dionisio Scarpin: "Si Argentina no giraba el timón, se estrellaba"

El diputado provincial Dionisio Scarpín se manifestó sobre la actualidad económica del país y afirmó que era necesario "girar el timón" para no estrellar el barco.

"Soy un defensor del déficit cero de la primera hora. El problema es que en Argentina vamos a los extremos. Llegamos a un extremo y se toman estas decisiones extremas, el país está en emergencia, en terapia intensiva. Si no se gira el timón, nos estrellamos", apuntó.

"Nosotros vivimos de déficit, ahora que hay una emergencia tenemos el agua al cuello. Todos sabemos que no podemos emitir más, porque sino vendría la hiperinflación. No me gusta todo lo que hace Milei, pero tenemos que poner en caja a la Argentina, no tengo dudas", destacó en los pisos de Sin Mordaza Tv.

Respecto al cierre de las oficinas de Anses en el norte de la provincia y distintos lugares del país, el entrevistado señaló que "Es una lástima, son bocas que atienden a ciudadanos que en general tienen vulnerabilidades. Personas mayores, sin recursos... Con personas de la política se lograron abrir esos espacios".

"Una persona de Florencia tiene que viajar 130 kilómetros para viajar a Reconquista. Y con suerte de que no pase nada y pierda el turno".

"Debemos reconocer que la política hizo cosas mal, se llenaron los organismos de gente que no va a trabajar. Pero cerrar una boca no es el camino. Hay que informatizar, modernizar el Estado, ocupar menos gente y que quien esté efectivamente labure", dijo por último.