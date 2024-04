La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en la demanda por el cupón PBI

La jueza Loretta Preska, del distrito Sur de Nueva York, falló a favor de la Argentina en la causa por el cupón PBI. De este modo, se evita el pago de 1.500 millones de dólares. La noticia fue confirmada por Sebastian Maril, el CEO de Latam Advisor a través de la red social X.

El Estado nacional había sido condenado en estrados ingleses por cambios en las estadísticas del Indec durante la presidencia de Cristina Kirchner. El cambio generó un perjuicio en los tenedores de los bonos por una menor rentabilidad para los cupones atados al PBI, emitidos junto a los bonos en la reestructuración 2005 de la deuda y atados al crecimiento de la

Los demandantes fundaban su reclamo en la supuesta manipulación de datos del por entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno. Tras la apelación del fallo, se conoce la decisión de Preska.

“La jueza no habló en absoluto del Indec, no habló sobre la mala fe de Argentina de cambiar la fórmula sobre cual estimaba su PBI semanas antes de anunciar el pago para el año 2013”, indicó Maril a Noticias Argentinas.

En tanto que las demandas “siempre apuntaron al Indec”.

“Preska le dedicó un solo párrafo a este tema y que se trata de un tecnicismo. La magistrada se limitó a decir que los demandantes entraron por la puerta equivocada y no tenían derecho de presentar la demanda por no cumplir con ciertos requisitos estipulados por el "no action clause", detalló Maril.