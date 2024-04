Fabiana Cantilo se sinceró sobre su realidad económica: "Gasté todo mi dinero"

Fabiana Cantilo habló sobre su situación económica y aseguró que tiene que hacer al menos dos shows por mes para poder pagar el alquiler.

La cantante dialogó con Infobae y reconoció: "Me gasté todo mi dinero. Tengo para vivir al día". Cuando le preguntaron si hoy en día canta para vivir, se sinceró: "Sí, y está bueno porque sino no cantaría, estaría tirada abajo de una palmera y me chupa un huevo todo".

"Por lo menos dos shows por mes tengo que hacer, ponele. Para pagar el alquiler porque encima no tengo casa. Yo digo: 'Jodete por drogadicta', por serlo antes. 'Jodete por no hacer las cosas bien'. No me quejo", agregó.

"Hacer todos esos despelotes, quedarte sin dormir y suspender shows hace que los productores te digan 'a esta no la voy a contratar nada'. Entonces, no tenía como Lali, como Fito que son gente ordenada, que les va bien y tienen la plata que se merecen porque laburan, porque son workaholic, además. Yo no. Yo soy lady vaga", reconoció Fabiana Cantilo.

Fabiana Cantilo denunció que es acosada

Fabiana Cantilo habló de la situación de acoso que está viviendo y apuntó contra la Justicia por no protegerla.

A través de sus historias de Instagram, la cantante narró lo ocurrido y aseguró que está pasando por esto desde hace años: "Estoy viviendo una situación de mier... Volvió el acosador. Ya había vuelto un par de veces y yo no doy bola, pero me hinché las pelo... Está todo bajo abogado, juez y fiscalía. El tipo tiene una perimetral y no le da el cerebro para entender que no tiene que venir a mi casa, y ayer estuvo filmando mi casa".

"La Justicia es lenta y las mujeres no se pueden defender. Lo digo para todas esas mujeres que no se animan a denunciar. Denuncien, es la única manera de que la Justicia cambie. Estamos pidiendo un cambio para seguridad, por lo menos de las mujeres que denuncian acosos. Es lento... yo tengo dos abogados, amigos que me ayudan, cámaras", siguió molesta.

"Tengo que recurrir a este medio, que son ustedes. Yo elijo ser una persona pública, razón por la cual, vienen estas personas. Hace 10 años que este señor viene a mi casa y me da regalos... Tiene como una idea en la cabeza de que tiene una relación conmigo, pero no sucede eso", relató la artista y aseguró que, pese a la restricción perimetral, se le apareció varias veces en su casa.

"Ayer estuvo sacando fotos de mi casa, no respeta la perimetral. Entonces, señores, las cosas no están bien. No puede haber tanta lentitud. En mi caso, yo me la banco. En realidad, me da muchísima angustia pero sigo adelante", expresó.

"Tengo que aprender de esto, pero también entiendo que es hora de que no me rompan más las pelo...y poder vivir en mi casa en paz, como queremos todas las mujeres. Que no nos acosen, no nos abusen, no nos violen ni nos toquen", concluyó desesperada Fabiana Cantilo.

