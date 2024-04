Pullaro defendió el sistema de Asistencia Perfecta: “Esto no es presentismo"

El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió este jueves a la creación de un incentivo para premiar la asistencia docente, que días atrás fue presentado por el gobierno provincial: "La asistencia perfecta surge de una política pública de ahorro. Nosotros tuvimos el año pasado 32% de ausentismo en la docencia en la escuela pública. Eso a la Provincia le salió más del 25% del presupuesto: $ 100.000 millones sobre $ 400.000 millones, y este año estábamos proyectando $250.000 millones para pagar ausentismo", agregó Pullaro.

El funcionario indicó: “Empezamos a controlar como lo dijimos y empezamos a ahorrar plata”, Y agregó: “Esa plata que empezamos a ahorrar fue mucha, porque el año pasado hubo 17.000 días pedidos por cuidado de suegra y ese artículo no estuvo más; había cuidado de sobrinos, cuidado de tíos”, enumeró.

“En el mes de octubre, por ejemplo, hubo 83.000 días que no se trabajaron en la docencia Santa Fe. Ese ahorro que tuvimos nosotros por empezar a establecer los controles, nos dejó un flujo de fondos determinados que entendimos que se lo teníamos que dar a los docentes y a los directivos que cumplían con el sistema, porque entendemos que es justo. Y es justo también discutir este problema del ausentismo porque es un montón de plata y esa plata que nosotros ahorramos, lo ponemos en este incentivo que le llamamos asistencia perfecta”, continuó el gobernador.

Asimismo, Pullaro destacó: “El docente que se cambia, se toma un taxi y va a dar clases; el docente que tal vez tiene un hijo que tiene un problema y paga una niñera; el docente que tiene un padre que tiene un problema y paga una enfermera, ¿por qué tiene que cobrar lo mismo que aquel que no lo hace?"

"A veces no es correcto lo que dicen los gremios o intentan confundir: la persona que se enferma cobra el 100% del salario, no es que no cobra el salario. Vi carteles que decían que si te contagiás dengue no te pagan. Si te agarras dengue yo pago el 100% del salario; si tenés una enfermedad de mediano y de largo plazo, pago el 100% del salario”, subrayó.

"No es presentismo"

“Esto no es presentismo, esto es un premio que da el gobernador, a través de una administración eficiente del sistema y de los niveles de control, y entendemos que el impacto que va a tener esto nos va a permitir pagarles esa suma a los docentes que cumplan”, destacó Pullaro.

“Entonces no entiendo qué es lo que están cuestionando en este momento, porque si lo que están cuestionando es la ineficiencia que nos llevó a pagar un cuarto de todos los recursos que teníamos para educación en ausentismo y que los docentes ganen menos, y lo que se quiere es que ganen menos, esa no es la posición del gobierno provincial”.

Más adelante, Pullaro recordó: "En campaña dije que cuando haga más eficiente el sistema, la plata iba a quedar en el sistema y los docentes iban a ganar más y logré hacer un ahorro en función de los controles que empezamos a llevar adelante este mes y medio y ese impacto en el ahorro lo vuelco a los docentes que tienen asistencia perfecta".

“Ese ahorro se lo estamos dando a los docentes y estamos haciendo un programa de construcción de mil aulas y llevando adelante un programa de 1.500 aulas tecnológicas para las escuelas en la provincia de Santa Fe”, detalló.

Por último, destacó: “Nosotros dijimos que íbamos a invertir en educación, pero primero que íbamos a controlar el sistema, porque si la plata se va en pagar ausentismo y en pagar otro ausentismo y a un cargo lo termino cubriendo dos o tres veces, la verdad que es el Estado bobo y yo no quiero un Estado bobo".

Y finalizó: "Siempre hablé de un Estado eficiente con control y el control nos va a permitir que todos puedan ganar más y que podamos tener mayores capacitaciones, mejores docentes, el programa de alfabetización que estamos teniendo, mejorar los contenidos, mejorar lo académico, mejorar los aprendizajes, que es lo que necesitamos en la escuela. Necesitamos los chicos en la escuela aprendiendo, con docentes preparados, y eso es lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Santa Fe”.