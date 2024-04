Goity pidió "desdramatizar" por el Plan Asistencia Perfecta

Tras la presentanción del Plan Asistencia Perfecta, que bonifica con un plus salarial a los docentes, los gremios que nuclean a los maestros y profesores tanto públicos como privados pusieron el grito en el cielo. El ministro de Educación, José Goity, pidió “desdramatizar” y aclaró que no se trata de ningún castigo, como plantearon Amsafé y Sadop, sino que por el contrario es “justo y lícito”. "No vamos a descontar un centavo por licencia médica", prometió.

“Hay que ponerlo en su justa dimensión y lugar”, conminó Goity. Rechazó que sea una forma de disuadir los paros. Por el contrario, sostuvo que el Plan "tiene un componente ético y de justicia" y aseguró que tanto el salario como las licencias están garantizadas y que el plus está por fuera de eso: “Es un incentivo a determinadas personas que consideramos que tienen que ser reconocidas”.

“Son prácticas comunes en el mundo laboral, la industria tiene distintos tipos de premios que van por fuera de lo salarial y no he visto a sindicatos oponerse”, observó e insistió: “Hay que desdramatizar algunas cuestiones”.

Por otro lado, confirmó que “en principio” el Plan Asistencia Perfecta es sólo para los docentes del sistema público donde el nivel de ausentismo es mucho mayor al del ámbito privado. También ratificó que las salidas con los alumnos y las reuniones plenarias no son consideradas ausencias porque persiguen fines pedagógicos, aunque sí señaló que “hay que discutir la periodicidad”.

Finalmente, aseveró que no permitirán que por cobrar el plus los docentes vayan a trabajar enfermos y en tal sentido señaló que “es lógico” que los maestros no cobren la bonificación completa todos los meses “porque hay situaciones que pasan”.