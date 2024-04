Manuel Balagué, el santafesino que la rompió en el vóley Suiza y ahora tiene nuevos horizontes en las mejores ligas de europa

Desde su salida de Villa Dora, Manuel Balagué se despegó rápido de Santa Fe y empezó a recorrer nuevos caminos que lo derivaron en las ligas más importantes de Europa. Este año la rompió en Suiza y fue denominado como el Mejor Jugador de la Liga Nacional de Vóleibol de Suiza. Este martes, Hugo Isaak se contactó con el jugador y charlaron sobre su actualidad en Cadena OH!

"No estaba al tanto de que entregaban esos premios. Sí sabía del Top Score porque acá se acostumbra a ponerle una camiseta de otro color para darle más visibilidad a las publicidades. El otro me tomó por sorpresa, no me lo esperaba. Estoy muy feliz. Siempre es lindo tener un reconocimiento al esfuerzo", expresó el voleibolista.

Consultado por Isaak acerca de su porvenir, Balagué aclaró: "Tenía muchas ganas de continuar en Suiza, pero recibí una oferta muy interesante de República Checa y me iré allá. Me quedo hasta el próximo viernes y en ese momento me voy para aquel país".

"Mi nuevo equipo juega la Champions League, que es uno de los principales campeonatos europeos, así que estoy muy entusiasmado", continuó.

Por último, señaló la situación que se vive con la Selección Argentina: "Estuvimos hablando. Se iban a armar dos grupos grandes pero con la situación del país, por ahora está todo en incertidumbre si es que podemos trabajar. Probablemente haya recortes y puedo estar incluido".

Escucha la entrevista completa acá