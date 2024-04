Reconquista: más policías detenidos por robo al camión siniestrado

El robo de mercaderías del camión siniestrado frente a la III Brigada Aérea de Reconquista sigue sumando detenidos, todos ellos agentes policiales. A las 11:55 horas se completó la detención de seis uniformados más.

Cinco de ellos quedaron detenidos cerca del mediodía de este viernes mientras que el restante fue detenido a las 07:10.

En los procedimientos llevados adelante por la PDI quedaron detenidos: la Sub Oficial de policía, Paula Belén Vásquez, la Sub Oficial de Policía, Florencia Micaela Acosta, el Oficial de Policía Gastón José Alfonso Ramírez, el Sub Oficial de Policía, Alexis Joan Zambiaso, el Suboficial de Policía, Iván Alexis Lobos, estos cuatro con domicilio en la ciudad de Vera.

Se suma a la nómina el Sub Oficial de Policía, Emanuel Magneago con domicilio en la ciudad de Avellaneda. Los seis detenidos serán imputados el próximo lunes en los Tribunales de Reconquista. Sumados a Hernán Nahuel Peressón que hoy fue imputado, elevan a siete los policías implicados en el caso que da vueltas el país.