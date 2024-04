Francos reveló que Milei sabia del aumento de las dietas a los senadores

Luego del escándalo por el aumento de las dietas de los senadores, el ministro del Interior, Guillermo Francos, reveló que Javier Milei se había enterado sobre el incremento el día anterior a la votación, y que el presidente le dio una dura advertencia a su bloque.

En una entrevista radial mencionó: “El día anterior me avisaron que iba a haber un aumento de la dieta de los senadores. Yo se lo hice saber al Presidente y dio instrucciones muy claras al bloque nuestro para que no suceda, para que votara en contra”.

Sin embargo, Guillermo Francos indicó que, como el espacio de La Libertad Avanza en el Senado es de siete legisladores, Javier Milei “no pudo imponer su pensamiento”. “En todo caso, más que tratar de dar instrucciones y expresar públicamente su rechazo, no puede hacer”.

Además, el funcionario comentó: “Entiendo las dificultades que puedan tener los senadores, muchos de ellos que viajan del interior a la ciudad para atender sus responsabilidades. Pero las dificultades las están pasando todos los argentinos”.

Y en esa línea agregó: “Uno no puede pedir esfuerzos y, por un lado, aquellos que tienen más poder, no lo cumplan. Yo entiendo la indignación de la sociedad en su conjunto, y me parece que tienen razón. Aun aceptando las razones de los argumentos del otro lado, no era un momento adecuado para hacer esto”, concluyó.