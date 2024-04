Reconquista crece con más derechos para las personas migrantes

La Municipalidad de Reconquista, a través de su Oficina de Migraciones dependiente de Secretaría General, comunica que el lunes 16 de abril realizó su primer trámite oficial, de manera colaborativa con el Registro Civil. En este caso, se trató de una certificación de domicilio.

Esta primera articulación de la Oficinas de Reconquista se dio con una persona oriunda de Senegal residente de la ciudad, quien está iniciando el trámite de Permiso de Ingreso Permanente para su hijo de 17 años, que se encuentra en el país africano.

“El tramité comenzó con la obtención del DNI y desde su embajada le solicitaban un certificado de domicilio. Gracias a la nueva oficina que hoy tiene Reconquista, se pudo coordinar de manera rápida y sencilla con un mínimo de administración, pero de manera muy emotiva e importante” expresó Ariel Peñalva, encargado del Registro Civil.

La iniciativa de que nuestra ciudad pueda tener esta oficina, surgió de que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) elija Reconquista entre 10 municipios dentro del país ya que las condiciones se daban y existía una necesidad.

En el mes de un nuevo aniversario de la ciudad, Reconquista festeja la posibilidad de continuar creciendo en materia de derechos y accesibilidad para las personas migrantes.

Un tramite, una historia

Elhadji Faye es senegalés, pero hace 14 años ya que vive en Reconquista. De hecho, tiene su DNI argentino hace 2 años. Cuenta que vino a trabajar en una Pesca del Surubí, salió a caminar las calles de Reconquista y no quiso irse más.

“Me gustó la ciudad. También la gente me hablaba. Sentía que estaba todo bien. No entendía mucho el idioma, todavía estoy aprendiendo… pero se notaba que la gente quería hablarme”, cuenta quien es propietario del local comercial África Mía.

¿Hace cuánto pudiste tramitar la ciudadanía?

Hace dos años. Tenía el DNI, pero era extranjero. Pero con el tiempo que estuve acá, traté de tener también la ciudadanía.

¿Qué te gusta de Reconquista?

Reconquista es tranquila y la gente es buena también. Y por eso me gustó de entrada y quise quedar a vivir acá. Antes tuve Resistencia, y en Sanz Peña, Chaco. Estuve ahí seis meses y después me venía acá para la fiesta del Surubí. Y me gustó más acá.

¿Pensás establecerte para toda la vida acá en Reconquista?

Y, ahora la verdad que estoy muy bien acá y me gustaría quedarme también. Pero más adelante, no sé qué pasará. Pero ahora la verdad que estoy re tranquilo acá. Bien también, gracias a Dios.

¿Cuál es el lugar que más te gusta de Reconquista?

Conozco casi toda la ciudad, pero cuando salgo me voy un ratito nomás. Me gusta estar acá en la ciudad, en el centro… me gusta estar en mi local. Abro hasta los domingos a la tarde, porque no tengo otra cosa que hacer y me vengo para acá, me aburro en mi casa.

¿Tenés tu familia en Senegal?

Sí. Tengo tres hijos, dos varones y una nena. Ahora van a ser dos años que no voy. Pero siempre que puedo voy a visitarles.

¿Y las personas que te ayudaron de la Oficina de Emigraciones? ¿Cómo te trataron?

Y la verdad es que me trataron re bien, y me ayudaron mucho también. Para todo el papeleo que debía traer. Me dicen, ‘andá a tal lugar, a tal lugar’. Y la verdad que me ayudaron un montón. Me atendieron re bien.

Nosotros celebramos que en un momento como este se haya podido abrir la Oficina de Migraciones. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de que ibas a poder hacer tus trámites en la ciudad?

Y, la verdad que contento, felicidad. Es algo muy bueno lo que hacen, y es algo importante también.

¿Reconquista te parece una ciudad amigable para los migrantes?

Sí, al menos a mí me fue muy bien, con la gente, sobre todo. Las cosas que tengo, y gracias a Dios son por la gente. Porque acá en el local hay mucha gente, y me ayudaron también con en el tema de garantía para el local, y así un montón de cosas. La verdad es que no me puedo quejar de nada.