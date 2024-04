Alan Crenz, el santotomesino que quiere seguir el camino de su padre: "Me gusta que me comparen con mi viejo"

El sábado pasado, el santotomesino Alan Crenz derrotó por nocaut técnico en el primer asalto al venezolano Jhon Camacho y retuvo su Título Juvenil Súper Ligero de la OMB en el combate de fondo del evento realizado en el Estadio FAB. En diálogo con Hugo Isaak, se refirió a las comparaciones con su padre David y a su futuro más cercano.

"Me gusta que me comparen con mi viejo. Lo tengo muy arriba y ojalá pueda hacer un recorrido similar. No siento presión, cada uno tiene su camino", expresó el joven de 23 años.

Respecto a su rival, Crenz aclaró: "Vi una sola pelea. Me cambiaron dos veces al rival. Esto no permite armar un buen plan de pelea pero por suerte salieron bien las cosas".

"Estamos entrenados para cualquiera. Los rivales los eligen la promotora y yo me concentro en pelear. Contento porque se hicieron las cosas bien y esperando nuevos desafíos. Hay que ir paso a paso", prosiguió el santotomesino.