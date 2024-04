"La educación no es una mercancía, es una inversión", remarcó la Mesa de Diálogo Santafesino

La Mesa de Diálogo Santafesina se manifestó a favor de la Marcha Federal Educativa y la educación pública. El organismo está compuesto por distintas religiones, las universidades de Santa Fe, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio exterior, la CGT, la Cámara Argentina de la Cosntrucción, entre otras organizaciones.

"Nos llegan imágenes de grandes movilizaciones. La Mesa del Diálogo entendió que había que apoyar y defender a la Universidad Pública. Se la ataca más por sus virtudes que por sus defectos. Es reconocida en el mundo entero y hoy está en peligro", remarcó Javier Aga, intengrante de la organización.

"Entendimos que todas las instituciones debíamos apoyar a la educación. Si decimos que casi un 50 por ciento de los argentinos somos pobres, con más razón deberíamos invertir en educación de calidad".

"En este sentido tenemos que defender lo que funciona bien. No significa que no tenga problemas, pero no hay que atacarla", reforzó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Hay gente que votó a Milei y hoy marcha. El Gobierno se equivoca en considerar que la educación es una mercancía y entra en la lógica del mercado. Estamos convencido de que la educación no es una mercancía ni un gasto, es una inversión. Si queremos tener una ciudadanía educada, con cultura, choca con la idea de que la educación es una mercancía. Pero esta movilización no es destituyente, no es en contra de nadie, es a favor de", dijo por último.

Escuchar también audio completo: