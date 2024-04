Enzo Fernández decidió operarse y llegará con lo justo a la Copa América

Una vez curada la hernia inguinal, Fernández sólo dispondrá de un mes para ponerse a tono física y futbolísticamente. De este modo, llegará con poco rodaje a la Selección con vistas al máximo torneo continental, que iniciará el 20 de junio. Desde su entorno sostienen que está mentalizado en realizar jornadas de triple turno de trabajo.

Cabe destacar que la cirugía se debería haber dado a finales del año pasado. No obstante, los tiempos se dilataron, la situación deportiva apremiante que vivía el club británico no ayudaba y, finalmente, no pasó por el quirófano.