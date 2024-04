Adorni advirtió que “la motosierra no tiene fin”

El vocero presidencial Manuel Adorni habló este jueves en su habitual rueda de prensa sobre las medidas de ajuste que viene llevando adelante el gobierno. Afirmó que “la motosierra es eterna” y dejó abierta la posibilidad de que el presidente Javier Milei se quede por dos mandatos.

"La motosierra es eterna, no hay fin, es para siempre porque el camino que estamos transitando recién empieza", remarcó el funcionario. “Vamos a hablar de la motosierra hoy, por cuatro años y, si los argentinos lo quieren, serán ocho años”, agregó.

Con respecto a la posibilidad de que el Congreso avance en el dictámen para discutir la ley Ómnibus el portavoz reclamó que “es fundamental en el largo plazo porque es la base de un montón de cuestiones que en Argentina se tiene que modificar en términos de libertades en distintos ámbitos, y el presidente siempre lo dijo".

Sobre la advertencia del presidente durante un discurso que dio en un evento de la Fundación Libertad donde dijo que si no se aprueba la ley, los cambios se van a hacer igual, Adorni defendió la postura. “Lo que logramos, lo logramos a pesar de la política. Nos hubiese encantado que la política acompañe desde un inicio al gobierno de Milei como ha pasado en otras nuevas gestiones", reclamó.

Además, aseguró Adorni que "no importan los palos en la rueda", y apuntó contra la oposición: "No importa lo que tengamos enfrente que trate de lograr que no cambiemos la Argentina, lo vamos a hacer igual".