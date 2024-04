El ex presidente uruguayo José Mujica anunció que tiene cáncer de esófago

El ex presidente de la República y líder del Frente Amplio (FA), José Mujica, anunció en conferencia de prensa que padece de cáncer de esófago, lamentó que se encuentra "muy comprometido", aunque aseguró que seguirá militando mientras pueda.

Mujica relató, en conferencia de prensa, que el viernes se realizó estudios en el centro médico Casmu donde fue detectado el tumor alojado en su esófago. “Es doblemente comprometido en mi caso porque tengo una enfermedad inmunológica hace 20 años que me afectó los riñones”, dijo.

La condición médica del expresidente, muy activo en la campaña del precandidato a la Presidencia Yamandú Orsi, provoca que haya dificultades para que el dirigente de izquierda reciba tratamiento radiológico y químico.

"En mi vida más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando todos estos años. Esta vez viene con la guadaña en lustre", sostuvo. “Veremos qué pasa”, agregó y se comprometió a "seguir militando" mientras pueda. "Estoy agradecido, y al fin y al cabo, quién me quita lo bailado", subrayó.

El expresidente Mujica dedicó el fragmento final de su alocución para hablarle a los jóvenes uruguayos. "Quiero sí agradecerles y, además, transmitirles a las pibas y pibes de este país, a los jóvenes, que la vida es hermosa, que se gasta y se va. El quid de la cuestión de triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Y que, si hay bronca, que la transforme por la esperanza", les pidió.

"Que luchen por el amor. No se dejen engatusar por el odio. Si los llega a atrapar la droga, no se queden solos. Nadie se salva solo. Pidan colaboración, luchen. La única libertad está en la cabeza y se llama voluntad. Y si no la utilizamos, no somos libres. Esto hay que entenderlo", terminó.

Poco después del mensaje de José Mujica, el Frente Amplio reaccionó en redes sociales. "¡Arriba Pepe querido!", publicó en X (antes Twitter).