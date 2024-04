Defensores del Pueblo reclamarán ante Vialidad por el estado de las rutas nacionales

Crece la preocupación por el estado de la Ruta 11 y los peligros que supone su tránsito en toda la extensión que recorre el territorio provincial.

"En algún momento hay que trazar una línea en esto de no pago. No hay plata, bueno, pero ahora la Superintendencia de Seguro anunció que no habrá más servicio de grua, que habrá que pagarlo, como una anécdota más", comentó el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Jorge Henn.

"Cuando el límite es la seguridad pública, es mucho más complicado. Alguien se va a matar, hay cráteres impresionantes, el auto se puede caer literalmente".

Al respecto, el entrevistado destacó que están trabajando con los Defensores del Pueblo de Argentina en armar un mapa de vialidad porque el problema se presenta en distintas localidades.

"Definimos pedir una audiencia en caracter urgente con el director de vialidad nacional. El Defensor del Pueblo de Chaco va a venir a Malabrigo para visibilizar este tema. Si el director no nos atiende, me comprometo a pararme en la puerta", remarcó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Esperamos que haya una grado de racionalidad. Si no nos damos cuentas que tenemos que dar una respuesta como Estado, esto termina siendo una cantinela y la gente la está pasando para el carajo", dijo por último.

Escuchar también audio completo: