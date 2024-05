Escándalo en Gran Hermano: Florencia escupió en la comida de sus compañeros y piden su expulsión

Florencia Regidor fue criticada en las redes sociales tras su repudiable conducta al escupir en la comida de sus compañeros, y los fanáticos exigieron su expulsión inmediata de Gran Hermano (Telefe).

En las últimas horas, se viralizó un video a través de X donde se ve a la jugadora preparando la comida para sus compañeros, pero en un momento, Florencia se acercó hacia la olla y escupió dentro de ella lo que estaba comiendo.

Los internautas no tardaron en fulminarla, y se expresaron con mucho enojo: "No entiendo, prueba la comida y la escupe. Es la mina más mugrienta que vi"; "Yo la trato de defender, pero ella no ayuda"; "Sanción para Florencia"; "Qué asco la sucia"; "Expulsión, loco... un poco de orden".

¿Qué pasó entre Florencia y Nicolás en Gran Hermano?

Florencia Regidor, quien tiene una relación de "pareja" con Nicolás Grosman, lo enfrentó cara a cara tras ver el complot que hicieron con Los Bros en Gran Hermano (Telefe), y lo dejó expuesto en medio de la casa ya que apuntó directamente contra Bautista Mascia y Martín Ku.

Durante la semana, Nicolás tuvo la oportunidad de atender el teléfono rojo que le dio la posibilidad de tener una cena privada en el SUM y poder hablar con dos de sus compañeros, entre ellos, Bautista y Martín.

Sin embargo, lo que ellos no sabían es que el beneficio era para los participantes que se quedaron en el living, y escucharon todos los planes de Los Bros. Por este motivo, Florencia se enojó debido a que Nicolás les permitió a sus compañeros que la voten para ser nominada, aunque él se negó a hacerlo.

De esta manera, los jugadores decidieron no contar lo que vieron, aunque Regidor se ofendió ya que su "pareja" no supo defenderla. Por este motivo, le preguntó en privado: "¿Vos me cuidas?".

"¿Por qué me preguntas eso?", respondió Nicolás. Y ella aseguró: "No me cuidas una ch*ta. Qué actor, bolud*. Sos muy buen actor. Careta. Careta de mier*a". Y agregó: "Nunca hacés lo que sentís vos. Siempre escuchás, escuchás, escuchás y te lleva a hacer cosas que no querés".

Luego, Grosman se puso nervioso ante la situación y comenzó a meterle presión a Florencia: "¿Con quién hablaste de esto?". Sin filtros, ella señaló: "Con nadie. Conmigo misma, son cosas que observo. ¿Qué te pensás que soy pelot*da?".

"¿A quién votaste hoy?", exclamó Florencia. "Bueno, votaste a Manzana y no querés que se vaya Manzana. ¿Chino quiere que se vaya Manzana? Sí. Quedás pegado a eso".

No es el primer enfrentamiento que tienen Florencia Regidor y Nicolás Grosman, y la situación está cada vez más tensa por el juego distinto que hacen ambos dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe).

Fuente: Exitoina