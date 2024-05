Diputados mandato cumplido pidieron rechazar la ley Bases

Legisladores de la Unión Cívica Radical con mandato cumplido enviaron este lunes una carta a integrantes de la Cámara de Senadores de ese espacio político para pedir el "rechazo" de la Ley de Bases, el mega proyecto normativo impulsado por el gobierno de Javier Milei que tiene media sanción en Diputados y por estos días se discute en comisiones de la Cámara alta.

Los ex legisladores comienzan su carta con una cita al discurso que el ex presidente Raúl Alfonsín brindó en Parque Norte en 1985: "La Argentina afronta la necesidad de construir un futuro capaz de sacarla de largos años de decadencia y de frustraciones. Frente al fracaso y el estancamiento hemos propuesto el camino de la modernización ética para el desarrollo de una democracia solidaria, participativa y eficaz. No se trata de modernizar con arreglo a un criterio exclusivo de eficiencia técnica; sino tender a un proceso modernizador que tienda progresivamente a incrementar el bienestar general".

Estos referentes de la UCR resaltan en su escrito que actualmente se asiste a una coyuntura institucional en la que se torna imperioso que la Unión Cívica Radical abandone el ostracismo y adquiera un rol protagónico. "Sus legisladores deben ser ejemplo de independencia y resistencia al embate anarcolibertario, defendiendo los principios de la socialdemocracia. Ya ha terminado en el mundo la era de las convicciones absolutas del siglo pasado; la era de los mesianismos y de los historicismos fáciles. El futuro no está predeterminado", afirmaron en la carta.

Los referentes radicales también cuestionaron la constitucionalidad del DNU 70/2023. "Ustedes tienen por delante una tarea trascendente: convencer a los miembros del Senado y a los conciudadanos, en el debate parlamentario, de las razones que justifican el rechazo de la iniciativa de ley mientras se mantiene vigente un DNU manifiestamente inconstitucional, reafirmando la potestad de control que le asiste al parlamento argentino y los fundamentos que justifican oponerse a todo intento de delegar facultades legislativas en el Poder Ejecutivo", remarcaron.

Entre los diputados y senadores mandato cumplido que firmaron la carta están Luis Changui" Cáceres; Federico Storani; Gonzalo del Cerro; Manuel Casella; Lucía Alberti; Ricardo Terrile, Jorge Alfredo Agúndez; y Roberto Sanmartino, entre varios más.