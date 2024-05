Lautaro Martínez lanzó una desafiante frase tras ser comparado con Haaland y Mbappé: "Me puedo sentar en la misma mesa"

En esta temporada, Lautaro anotó 27 goles y dio siete asistencias en 44 partidos con el Inter. Además, 24 de esos tantos los hizo en Serie A para poder salir campeones.

Este martes, en diálogo con la Gazzetta dello Sport, medio reconocido en Italia, le hicieron una pregunta punzante y el delantero argentino no dudó en contestar. “¿Si me siento al mismo nivel que Mbappé, Haaland, Lewandowski y Kane? Sí, no tengo nada que envidiar, los números y los trofeos lo dicen. Algunos de ellos han ganado menos que yo”, aseveró.

Y agregó: “Tengo que seguir trabajando responsablemente, como me enseñó mi padre, pero puedo sentarme en la misma mesa que todos estos grandes”.

En el conteo de goles, Mbappé, Haaland y Harry Kane quedarían por encima del Toro, aunque todos jugaron más partidos en la temporada. En cuanto a títulos, Lautaro se consagró en la Serie A y en la Supercopa, y el único que logró superarlo fue el noruego con tres títulos, mientras que el francés lo igualó con dos trofeos.