Alerta por el incremento de robos de cables en el Parque Industrial de Carcarañá

En el Parque Industrial de Carcarañá, situado a 45 kilómetros al oeste de Rosario, los empresarios han denunciado una serie de robos de cables de energía eléctrica que les ha dejado sin servicio de manera recurrente.

Roberto Gabriel Guercetti, director de Conecar, expresó: “El problema son los robos reiterados de cables que pasan por el fondo del área industrial que da sobre el ferrocarril. Fueron cinco o seis veces en lo que va del año. En mayo, los robos sucedieron el 10 y el 15, que causaron cortes de energía durante 15 o 16 horas hasta que reconecta, pero se pierden dos jornadas completas, o cuatro turnos de trabajo hasta que se repone”.

Julieta López, dueña de una fábrica de cajas de cartón corrugado, coincidió: “En el lapso de dos meses y medio, cortaron la energía cuatro veces porque se roban los cables para aprovechar el cobre. Este problema no es nuevo porque cada tanto robaban, pero lo que pasó últimamente fue terrible. Tras que hay poco laburo, dejan al parque industrial sin funcionar. Nos dejan sin energía, nos rompen los servidores, las alarmas, las cámaras, ya se volvió medio invivible”.

El parque industrial, que alberga aproximadamente 25 empresas, se encuentra en la entrada a la ciudad, sobre la antigua ruta nacional 9, cerca de la ruta A 26. Alrededor de 300 personas trabajan en el predio.

Guercetti añadió: “La responsabilidad de un área industrial es de la Municipalidad. En la seguridad, si bien tiene que ver la policía, también es responsabilidad del intendente porque recauda impuestos y debe gestionar ante Provincia por los problemas que tenemos. Después de cinco robos, recién ahora nos recibió”.

López finalizó diciendo que la situación parece haberse normalizado, pero que depende de la suerte: “En los últimos dos meses y medio pasamos cuatro veces por este problema. Decidimos visibilizar este inconveniente porque la EPE no está resolviendo. Ellos deberían ser los principales interesados en que no les roben los cables. Esto no afecta solo al área industrial. Antes de robarnos a nosotros, la semana pasada robaron una sección en la ciudad. Tuvimos una buena recepción de la Municipalidad, pero no pudo resolver el tema”