Wanchope rompió el silencio sobre su salida de Colón: "Nunca me adapté a la situación del club, ni a la ciudad"

La salida de Ramón Ábila de Colón no fue de la mejor forma. El futbolista tuvo muchas idas y vueltas, no se presentó a entrenar, se fue a Córdoba sin tener una oferta concreta y después de varias semanas cerró su llegada a Barracas Central. Tras casi cinco meses de su salida, el delantero rompió el silencio y recordó su paso por el Sabalero.

"Nunca me adapté a Colón ni a la situación que estaba viviendo. Tampoco me adapté a la ciudad. Llegaba al club y me quería ir rápido. Yo jugaba y estaba organizando los días para terminar el partido e irme corriendo a Córdoba. Ese era mi escape", expresó Wanchope en Clank!, podcast de Juan Pablo Varsky.

"Tuve que empezar terapia después del descenso de Colón. Tuve situaciones familiares, personales y el descenso lo empeoró. Me frustró mucho, y la verdad no tenía cómo llevarlo, no tenía ganas de volver a empezar", confesó.

Respecto a su responsabilidad en fallar algunas situaciones concretas de gol que hubiesen ayudado a Colón a salvarse del descenso, Ábila sostuvo: "A mí personalmente no me repercute en nada (penal errado vs Independiente y jugada vs Barracas) porque son situaciones de juego. También hay otros compañeros que pierden la marca y le hacen el gol, otros que erran goles. Convivimos con el error todo el tiempo".

Por último, se refirió a los insultos que recibe como futbolista, en particular cuando estuvo en Santa Fe: "Disfruto las puteadas que leo, hay cosas que vos te reís. Nunca contesté. En Colón sí le contesté a uno, pero porque mi hijo me lo mostró, y ahí me tocaste el nene. Ya sabe, entiende, y me tocaste lo más sagrado que tengo."