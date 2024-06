Justicia... ¿Esto es justicia?

*Alicia Riberi

Como madre de Emanuel tengo que expresarme porque siento que como siempre a mi entender hubo terribles inconsistencias e irregularidades en esta causa. Obviamente, el abogado lo expresará mucho mejor que yo. No puedo creer que la justicia en la que siempre creí, se haya convertido en algo que me cuesta entender; que me cuesta confiar. Quiero como ciudadana dar a conocer a la sociedad lo que pasa, para que comprendan que hay causas en donde no se respetan los derechos del imputado y a nadie le hace mella porque es un acusado y más específicamente en causas de género.

Mi hijo Emanuel hace pocos días fue convocado a una audiencia sorpresiva por Zoom para dar un cierre a la causa de menores, sin estar él informado en ningún aspecto de este proceso, ni haber hablado con su defensor en ningún momento, es decir; sin saber a lo que iba y para qué iba. Cuando se inicia la audiencia se le comunica que la misma era para dar cierre a la causa de menores, dando por finalizado el período de pruebas; con los alegatos de la defensa y de la fiscalía. Emanuel expresa que no tenía idea de que se hubiese cerrado el período de pruebas y que ya se presentaran los alegatos sin hablar su defensor con él. Nunca habló con su defensor antes de esta audiencia y lo que realmente es grave, que pretendieron hacerla sin abogado defensor presente. Emanuel rechaza la misma explicando que desconoce todo lo del proceso de menores y que de ninguna manera aceptaría esa audiencia sin su defensor. Seguidamente, el actual defensor se presenta ante esta repartición y la defensora pública en conversación con el Dr. le explica que ella tenía una audiencia en el juzgado de familia y que no podía estar en la audiencia de Emanuel— fácilmente comprobable—.

Finalmente, yo me pregunto: ¿así debe actuar la justicia?, el imputado no merece conocer los por menores de la causa y ¿no merece ser informado de esa audiencia con antelación? ¿No debería hablar previamente con su defensor? ¿Qué clase de justicia deja al imputado solo sin poder contar con un abogado defensor? La familia del imputado tampoco conocía nada del tema, pero lo grave es que al acusado no se le respeten los derechos. Y la Constitución… ¿Es que no se la tiene en cuenta?

Mi apreciación, ya no como madre, sino como ciudadana, es muy clara. Se deben respetar los derechos de todos los imputados y la igualdad ante la ley no es una opción, es un derecho inalienable. Esto me despierta mucha inseguridad, ya que como ciudadana quiero que se respeten todos los derechos de los ciudadanos. La justicia debe ser genuina…

*Alicia es madre de Emanuel. S acusado en Rafaela por abuso sexual de dos sobrinas hace más de 20 años. Es, además, jubilada docente. Fue docente, directora de primera, segunda y tercera categoría, y supervisora de Educación. Se retiró de su carrera con un reconocimiento de la provincia como docente destacada.