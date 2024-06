A través de un comunicado que difundió el fin de semana, Roberto Monti presentó su renuncia como presidente de la Federación Santafesina de Básquet. El principal motivo de su salida es su lucha constante contra el ex presidente de la Confederación Argentina de Básquet (CAB), Fabián Borro. Este lunes al mediodía, el dirigencia dialogó con Hugo Isaak en Cadena OH! y expresó su enfado por esta situación: "La CAB está conducida por gente inescrupulosa que poco le interesa el deporte. Lo único que le interesa es el beneficio económico y concentración del poder institucional".

"Más allá de las resoluciones, no le dan bolilla a nada. Hemos peleado muy duro esto, llevando adelante un esfuerzo supremo. Pero lamentablemente, la gente toma decisiones personales, no les importa las cuestiones institucionales ni deportivas, solo se miran el ombligo", manifestó.

Luego, explicó: "Yo decidí que todas las asociaciones se presenten juntas, pero desde la Confederación se negaron. Mañana se van a reunir y seguramente impondrán la lista que quieran los porteños. Las asociaciones nuestra las aceptaron pero yo no la acepto, no estoy dispuesto a aceptar eso".

Más adelante, Monti se mostró contento de su decisión: "Me congratula saber que varios de la Comisión también me acompañaron. Nos vamos con la frente en alto de haber dado lo mejor para el básquet santafesino".

El perjuicio al básquet santafesino

Sobre el final de la charla, el dirigencia señaló los perjuicios que sufre el básquet santafesino por este conflicto: "A principios de este año, extorsionaron a los clubes y les infundieron miedo de que si jugaban los torneos regionales y no los de la Confederación los iban a expulsar".

"No es un problema con la gestión, sino de la Confederación contra la Federación Santafesina. Nadie nos acompañó, todos se miraron el ombligo y no nos ayudaron. Todo es perjuicio. Todos miran para el costado y cree que no le salpica las cosas", apuntó contra las otras federaciones que no acompañaron a Santa Fe.

"Por esta situación, la Copa Santa Fe está parada. Eso perjudica a los clubes. Había una serie de medidas que beneficiarían a los clubes económicamente, pero hoy no lo están teniendo y no sé si lo pondrán en práctica", cerró.

Escucha la entrevista completa acá