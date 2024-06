El equipo alternativo pondría Scaloni para jugar con Perú

"Es posible que jueguen contra Perú, pero tenemos 10 jugadores en esa situación, tengo que hacer cuentas, ja. Lo lógico sería que sumen minutos porque son chicos que vienen aprendiendo un montón", avisó Scaloni sobre los Europibes. En el mediocampo, quienes todavía no tuvieron protagonismo en lo que va de la Copa América son Exequiel Palacios y Guido Rodríguez. Por eso corren con ventaja para saltar desde el inicio el fin de semana, al igual que Leandro Paredes, ausente en Nueva Jersey. Aunque también podría meterse Enzo Fernández.

En el fondo, más allá de las buenas labores de Cristian Romero y Lisandro Martínez en la zaga y de Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico en los laterales, todo apunta a que habrá cuatro modificaciones: Germán Pezzella y Nicolás Otamendi podrían compartir el centro de la defensa, mientras que Gonzalo Montiel y Marcos Acuña ocuparían los costados.

Y en el arco, si es que Scaloni decide darle descanso a Emiliano Dibu Martínez, gran figura frente a Chile, hay dos opciones: Gerónimo Rulli y Franco Armani, aunque el ex-Estudiantes y actual guardián de Ajax parece estar un paso adelante en la consideración. ¿Y Lionel Messi? Tuvo durante el partido una molestia en su aductor derecho y no se hizo estudios porque no creen que sea algo que revista mayor preocupación, pero lo más probable es que no sea arriesgado.