Rolando Barbano respondió si estuvo enamorado de Marina Calabró

A tres meses de confirmarse el romance de Marina Calabró y Rolando Barbano llegó la sorpresiva y resonante separación, a la que se le sumó la renuncia de la periodista a Lanata sin filtro, tras nueve años de trabajo en Mitre.

“Marina tenía una columna muy lucida, con mucho tiempo y ella fue la que más sufrió el recorte (del programa)”, le dijo el periodista al notero de LAM al ser consultada por la desvinculación de Marina del ciclo radial de Jorge Lanata.

Poniendo a Barbano en escena, el notero de Ángel de Brito le preguntó: “¿Considerás que por ahí lo personal tuvo que ver? Porque si profesionalmente ella se siente así y encima no me veo con la persona de la que me enamoré…”.

Serio, Rolando le contestó: “Mirá, el 19 de marzo cuando estábamos de novios, Marina decidió irse del programa, después habló con Jorge y decidió probar. Marina se dio la oportunidad de probar… Después nuestra relación se terminó y todo lo demás que le pasó por el cuerpo a Marina, o por la mente, es cuestión de ella y ella te lo puede contar”.

“Lo que te digo es, si hubiera tenido algo que ver con nuestra relación, con nuestra ruptura, no hubiera pensado en eso el 19 de marzo”, agregó.

BARBANO HABLÓ DEL FINAL DEL NOVIAZGO CON MARINA CALABRÓ

“Mi noviazgo terminó cuando ella lo contó al aire con Yanina Latorre… El noviazgo está terminado. Está terminado desde el momento en el que ustedes se enteraron. Bueno, había terminado 24 horas antes”, dijo el periodista.

“Yo no tengo nada que reprocharme. O sea, lo que hice y lo que me pasó con Marina fue lo que sentí. Y actué en consecuencia”, aseguró Barbano.

“¿Vos te enamoraste de Marina?”, le retrucó el notero. Y Rolando asintió: “Sí, sí, obvio que sí”.

Fuente: Ciudad Magazine