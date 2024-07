Kily González: "Creo que el gran objetivo es repetir lo que terminamos haciendo"

Este viernes se pactó un doble turno de trabajo en Unión, pero luego del turno matutino, el DT Cristian González habló en conferencia de prensa sobre los detalles de la pretemporada y cómo viene el mercado de pases.

"Intentamos trabajar mucho en lo que venimos haciendo. Será un torneo bastante complicado y ojalá que podamos sostener e intentar mejorar lo que venimos haciendo. Todavía no focalizamos en lo táctico, ya que trabajamos mucho en lo físico. Es lo que buscamos en esta semana. Nos queda tiempo para profundizar en varios temas", comenzó diciendo.

"Creo que el gran desafío es repetir lo que terminamos haciendo y corregir las cosas que hicimos mal. Igual, esto no nos puede relajar, por eso hago hincapié en la intensidad. No hay que creer que hicimos muchas cosas. En esta mini pretemporada queremos llegar de la mejor manera", agregó.

Luego, Kily evitó revelar negociaciones sobre las incorporaciones, pero apuntó: "Estamos en un mercado atípico donde casi todos los clubes incorporaron poco y no somos la excepción. Estamos buscando un jugador que potencie el plantel. Mi intención es que no se vaya nadie, es lo que realmente quiero. Lo de José Vanetta es una apuesta. Viene del ascenso, ya se sumó e intentaremos que se adapte rápido a Primera División".

"Nos estamos moviendo para sumar gente. Hay muy pocas variantes de lo que estamos buscando y no quiero traer por traer. Que venga alguno que me genere jerarquía y experiencia. Nos pasó que el mercado pasado no nos permitió incorporar lo que queríamos. Me preocupa la fecha del mercado. Mis jugadores están bien posicionados y quiero que estén convencidos, por lo que di un límite de una posibilidad extraordinaria, sino cerrar el capítulo. La gente está ilusionada y no voy a permitir que desmantelen el equipo. No voy a permitir que vendan cuatro jugadores, a excepción de que haya una oferta extraordinaria", enfatizó el técnico.

Más adelante, contó sobre lo que vendrá en la pretemporada: "El domingo estaremos en Funes; desde el lunes y hasta el sábado vamos a intensificar la preparación. Busco o prefiero buscar otras cosas y un partido amistoso te lleva a bajar cargas. En un partido de competencia es otro roce, entonces prefiero entrenar fuerte de lo que necesita el equipo. Ahora nos focalizamos mucho en lo físico y en la forma en la que intentamos ser protagonistas".