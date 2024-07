Di María no pudo contener el llanto: "No estoy listo para mi último partido, pero es el momento"

Finalmente, uno de los máximos ídolos de la Selección Argentina completó su anteúltima función con la Selección Argentina. Ángel Di María fue titular en el triunfo 2-0 del equipo dirigido por Lionel Scaloni ante Canadá en las semifinales de la Copa América. El Fideo mostró una tremenda sociedad con Messi, como es habitual, protagonizó una curiosa jugada y se retiró ovacionado. Luego, confirmó que no hay marcha atrás en su decisión.

Tras el partido, Fideo no pudo contener las lágrimas al explicar la arenga para el duelo ante Canadá y lo que siente por la camiseta de Argentina: "Creo que me puedo ir por la puerta grande. He hecho todo para irme por esa puerta. Entregué todo para irme por esa puerta. Yo solamente trabajo. Hago el trabajo que tengo que hacer. Intento hacer lo mejor posible siempre. Di la vida siempre por esta camiseta. Hubo veces que no me tocó. Esta vez me empezó a tocar últimamente".

Hermano, estoy llorando. Qué no llegue nunca más el domingo. No quiero ver una selección Argentina sin Di María. Realmente estoy llorando. pic.twitter.com/bsQhtvlwO9 — Ale Liparoti (@AleLiparoti) July 10, 2024

"Estoy agradecido a todos los que me apoyaron siempre, a mi familia y a esta camada que me dio todo. Hoy antes de salir a la cancha, Leo (Messi) dijo que querían llegar a la final por mí y eso me llenó de orgullo. Tener esa posibilidad de poder lograr todo lo que logré en este último tiempo con todos ellos para mí es un orgullo", agregó.