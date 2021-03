Juan Sforza: "A nivel grupal estamos con muy buenas energías tratando de sacar esta situación adelante"

Juan Sforza contó como viven en lo personal y grupal el inicio del ciclo Burgos, en diálogo con la prensa vía zoomferencia, manifestó: "Desde que subí a primera siempre tuve expectativas muy grandes y ahora con el Mono, a nivel grupal estamos con muy buenas energías tratando de sacar esta situación adelante. Tuvimos varias charlas grupales con el Mono Burgos, nos pide que estemos juntos, concentrados y que basculemos todos sincronizados para no dejar espacios".

Respecto al estilo de juego, señaló: "Los cambios en el estilo de juego no fueron tan drásticos porque en inferiores tuve varios técnicos y pude jugar con distintos sistemas, ahora jugamos más directos, me estoy acomodando bien. Germán nos pide que estemos cortos, que no dejemos espacios para evitar que filtren pelotas por dentro, a la hora de tener la pelota nos pide que nos animemos a jugar".

Sobre el trabajo de la semana, diferenció: "La modalidad de entrenamiento cambió un poco. Son nuevas ideas y distintos métodos. Nosotros, los jugadores, estamos predispuestos a trabajar y tratar de agarrar rápido la idea del técnico. Yo en lo físico me siento igual, estamos tratando de corregir errores de estrategia, no dejar espacios y tratar de estar ordenados".

Más adelante, agregó: "Tenemos que ir partido a partido, intentaremos traer los tres puntos de Tucumán para poder empezar a sumar más puntos y enderezar el rumbo. Los más grandes aportan su experiencia, recorrido y calidad y así nos van guiando a los que recién comenzamos".

Por último se refirió a su pasado, presente y futuro en La Lepra: "Las cosas que se hablaron sobre mí salida en su momento fue duro porque era muy chico, luego, fui creciendo y charlando con especialistas y hoy lo manejo bien, pienso en Newells y tengo muchas expectativas acá en el club".

Miércoles 🔛 Primera práctica del día en el Centro Griffa. Desde las 17:00, turno vespertino. pic.twitter.com/H4U33r67EK — Newell's Old Boys (@Newells) March 24, 2021

Con info de TyC Sports