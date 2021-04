Según la mamá de Kiki, el Estado "no cumple con la Ley de Adopción"

Un nuevo caso de pelea por la tenencia de un menor cobró relevancia nacional. Una nena pasó cinco años con una pareja que buscó adoptarla y el tribunal de justicia de Neuquén autorizó a iniciar el juicio para concretar el proceso.

Para Cristina Morla, mamá de Kiki, el fallo tiene una gran importancia y sienta un precedente. "Esa noticia la recibí a través de la familia solidaria que la tenía a Mimi", comentó refiriéndose a la nena separada de su familia adoptiva después de cuidarla tres años en la provincia de Buenos Aires.

"El proceso de la nena de Neuquén fue similar al proceso que viví con Kiki. La evaluaron psicólogos y psiquiatras infantiles y se dieron cuenta que la nena ya había elegido su familia", recordó en referencia a lo que atravesó para obtener la adopción de su hijo luego de tres años de cuidados.

En 2018 su caso tomó estado público y Morla comenzó un recorrido para su recuperación tanto por los medios como por los intrincados caminos de la Justicia y la burocracia estatal. Cuatro meses después, Kiki volvió al único hogar que conocía desde bebé junto a su hermanito.

Tiempos de la justicia

"A mi entender es tarde, siempre digo lo mismo que los tiempos son diferentes", sentenció para Cadena OH! "La gente que está en esto hace el proceso al revés, lo que hay que modificar dentro de la ley es que si el Estado no cumple con los plazos y se comprueba que el chico hizo relación con la familia solidaria, se debería hacer una excepción. Siempre que el vínculo exista y si se escucha al chico de entrada, estas cosas no ocurrirían".

Para Cristina el Estado no cumple con lo que dice la ley. "Cuando llegan los 180 días, el juez debe decidir el destino del menor. El chico termina eligiendo a la familia adoptiva porque el Estado se duerme, se desentiende".

Según su experiencia, lo peor que le puede pasar a un chico es que se institucionalice su caso. "Por eso la importancia de la familia solidaria, aunque hay muchos casos en que las familias solidarias no quieren adoptar", dijo por último.

