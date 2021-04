Oscar 2021: los detalles de una ceremonia con formato inédito

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood realiza este domingo la 93° edición de los premios Oscar, atrasada dos meses debido a la pandemia, en una ceremonia con un formato readaptado para tener a sus nominados de forma presencial.

Para hacerlo de manera segura, los responsables eligieron Union Station, la histórica estación ferroviaria de Los Ángeles, donde han diseñado un espacio al aire libre que permite un mayor distanciamiento social. El gran evento fue reducido a 170 asistentes.

Este año el espectáculo tendrá momentos desde el Dolby Theatre, el hogar tradicional de la gran fiesta del cine, pero la mayor parte de la acción, desde la alfombra roja hasta la ceremonia, será en Union Station, un impresionante edificio, que ha aparecido en películas populares como “Catch Me If You Can”, “Blade Runner” y “The Dark Knight Rises”.

La ceremonia se realizará bajo estrictos protocolos para garantizar la seguridad de todas las estrellas y del personal que participe de la ceremonia más prestigiosa del cine.

Los organizadores confirmaron hace unos días que los nominados podían llegar a Los Ángeles como “trabajadores esenciales” para evitar las restricciones impuestas. Todos los participantes que arribaron a los Estados Unidos desde otros países fueron obligados a cumplir una cuarentena y se les requirieron varias pruebas PCR antes de la gala.

Además, habrá controles de temperatura, se organizarán rotaciones de los invitados a lo largo de la velada para garantizar el distanciamiento, y la alfombra roja será muy reducida.

No obligarán a los nominados y a sus acompañantes a llevar mascarillas frente a las cámaras, pero sí pedirán a todos los asistentes que se cubran la boca y la nariz cuando estén fuera de plano, a fin de mantener la prevención en el marco de la pandemia por COVID-19.

“Esto es lo que tenemos que decir sobre eso: los tapabocas jugarán un papel muy importante en la historia de esa noche”, aseguró el reconocido director Steven Soderbergh, productor de la ceremonia junto a Stacey Sher y Jesse Collins.

La parte técnica también tendrá una puesta diferente. La ceremonia tendrá una estética de cine, se transmitirán en 24 frames por segundo y con un formato panorámico, emplearán encuadres más típicos de una película que de la televisión. No habrá videollamadas por Zoom y optarán, cuando se requiera, por conexiones de satélite.

“La razón para eso es que así podemos controlar la imagen, podemos controlar el sonido y podemos hacer que se sienta más integrado en todo del espectáculo”, expuso Soderbergh, que también adelantó a los medios que habrá dos sedes adicionales en las ciudades de Londres y París para los candidatos que no pudieron viajar a Los Ángeles.

Por otro lado, la alfombra roja será muy acotada y formará parte de un especial previo a la gala, donde además se verán las interpretaciones de las cinco nominadas al premio a la mejor canción. También habrá un programa con entrevistas posterior a la ceremonia.

¿Cómo ver los Oscar 2021?

La transmisión oficial en Latinoamérica se podrá ver a través de TNT en español y TNT Series, con su idioma original. La cobertura comenzará con la previa “Punto de Encuentro TNT”, desde las 19.30 y continuará con la gala de premiación a las 21.00 (hora argentina).

Los invitados de la noche

Una vez más, la ceremonia que premia lo mejor del séptimo arte no contará con un anfitrión. Harrison Ford, Reese Witherspoon, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt, Laura Dern y Bong Joon-ho serán algunos de los presentadores de la gala que, para adaptarse a la pandemia, cambió su formato habitual por un show que imitará una película en directo.

Regina King, Rita Moreno, Zendaya, Angela Bassett y Bryan Cranston también figuran entre los invitados en el primer gran evento que reunirá a los grandes nombres de Hollywood en la alfombra roja desde que la irrupción del COVID-19 obligó al mundo a quedarse en casa.

“Siguiendo con el formato de película para entregar los premios, hemos reunido un elenco de estrellas verdaderamente estelar”, afirmaron los productores Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins en una declaración conjunta citada en el comunicado de prensa.

“Se sentirá como una película en el sentido de que hay un tema general que se articula de diferentes maneras a lo largo de la ceremonia. Entonces, los presentadores son esencialmente los narradores de cada capítulo“, añadió Soderbergh.

¿Quiénes son los nominados?

“Mank”, película de Netflix dirigida por David Fincher, lidera la carrera con 10 nominaciones. Además, “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Nomadland”, “Sound of Metal” y “The Trial of the Chicago 7” cuentan con seis nominaciones cada una.

El premio a la mejor actriz tendrá como aspirantes a Frances McDormand (“Nomadland”), Carey Mulligan (“Promising Young Woman”), Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”), Andra Day (“The United States vs. Billie Holiday”) y Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”).

En tanto, el fallecido Chadwick Boseman podría lograr un Oscar póstumo al mejor actor por “Ma Rainey’s Black Bottom”. También fueron elegidos en este apartado Riz Ahmed (“Sound of Metal”), Anthony Hopkins (“The Father”), Gary Oldman (“Mank”) y Steven Yeun (“Minari”).

Por primera vez en la historia de los premios de la Academia, más de una directora ha sido nominada en la categoría de mejor dirección. Chloé Zhao (”Nomadland)” y Emerald Fennell (”Promising Young Woman”) fueron seleccionadas para competir contra Thomas Vinterberg (”Another Round”), David Fincher (”Mank”) y Lee Isaac Chung (”Minari”).

“Nomadland”, “El juicio de los 7 de Chicago”, “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Mank, Minari: Historia de mi familia”, “Promising Young Woman “y “Sound of Metal” fueron las candidatas para pelear por el premio Oscar a la mejor película.