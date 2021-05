Michlig sobre Lifschitz: "Entendía a la política como un servicio"

La noticia del fallecimiento del exgobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz este domingo por la noche, conmovió a la política nacional.

Al respecto, el senador provincial por el Departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, manifestó estar “muy triste” y aseguró que “es una noticia que de alguna forma sabíamos que se podía dar, pero nos negábamos".

"Anoche cuando estábamos en una reunión, se comunicaba "Maxi" Pullaro y estaba llorando por lo que me di cuenta de lo que había ocurrido”, admitió.

En el mismo sentido, el legislador sostuvo que “lo lamentamos por lo que era Miguel como persona, buscaba el consenso permanente, en cualquier lugar dónde iba que no tenía ni custodia, se abrazaba con todos, escuchaba a todos, gobernó para todos, atendiendo a todo. Yo le decía que era un animal político, vivía trabajando y no se daba tiempo para sí mismo, no tenía descanso”.

“Recuerdo que la última vez que nos visitó como presidente de la Cámara fue el 14 de marzo, era un sábado y se quedó en mi casa, en mi cama, era como un padre, y al otro día se levantaba y partía hacia otro compromiso”, reveló Michlig.

Y agregó: “Miguel entendía a la política como un servicio, en lo personal es una pérdida tremenda, pero vamos a sacar fuerzas para salir adelante”.

Para finalizar, el senador provincial advirtió que “Miguel tendría que estar vacunado por su edad, y hay tanta gente que se vacunó y no le correspondía”.