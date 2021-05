La AFIP profundizó su denuncia de fraude contra Vicentin

La delegación Santa Fe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó una nueva presentación ante la Cámara Civil y Comercial de la ciudad de Reconquista, en la cual profundiza su investigación sobre la “hipotética” venta del 16,6% de las acciones que la agroexportadora tenía en Renova a la firma Renaiscco BV, controlada por Glencore.

“El 68 por ciento del dinero de la venta de Renova SA fueron a sociedades controladas por Vicentin SAIC, a acreedores anteriores a la presentación en concurso y también volvió a la misma Renova SA, pero del lado de esta que no podría ser atacada por los acreedores. Todo por una venta realizada 24 horas antes del anuncio de cesación de pago de la concursada. Si esto no alcanza para generar convicción de que se trata de una simulación y que se debe cautelar los activos cuanto antes, no sabemos ya que podrá hacerlo”, dice el texto de AFIP.

La presentación agrega que el monto involucrado en la operación, u$s 122 millones, equivalen al tercio de todos sus bienes, estimados en u$s 851 millones. Los pasivos a afrontar son u$s 1.400 millones.

“Fue una operación simulada o un fraude a los acreedores en la más benignas de las hipótesis. Bajo la forma jurídica de una venta de acciones previa al concurso, se encubrió un pago anticipado a quienes luego serían acreedores concursales de Vicentin SAIC. Son ellos la Cooperative Rabobank y Oleaginosa Moreno -hoy Viterra SA. A su vez, la venta simulada fue vehículo jurídico ensayado para ocultar la transferencia de activos de Vicentin SAIC a sus propias empresas controladas de su grupo, dejándolos fuera del alcance de los acreedores. Estas empresas son las mismas Renova SA, Friar SA, Servipck SRL, Oleaginosa San Lorenzo, Vicentin Desarrollos SA y Renopack", señala.

La presentación se conoció el mismo día en que la comisión de seguimiento del caso Vicentin de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe se reunió, en forma virtual, con los delegados gremiales de los trabajadores de la empresa en el norte provincial. Dionisio Alfonso, secretario general de Aceiteros de Reconquista y el delegado gremial Leandro Monzón analizaron con los legisladores la comunicación de Vicentin sobre la potencial venta del 90% de su paquete accionario a ACA, Molinos (Pérez Companc) y a Viterra (del grupo Glencore).

Para la Afip, Renova SA no funciona como una sociedad independiente en la práctica, sino como “un centro de costos de Oleaginosa Moreno SA (Viterra SA) y de Vicentin Saic”. Y, asegura, los nombres de quienes integraban sus respectivos directorios al momento de la pretendida enajenación del 16,67%, “dan cuenta de ello”.

También considera que fue el vehículo jurídico ensayado para “ocultar la transferencia de activos de Vicentin Saic a sus propias empresas controladas, dejándolos fuera del alcance de los acreedores”.