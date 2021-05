Luego de haber recibido el alta médica el pasado 21 de mayo, se emitió un nuevo parte médico con el estado de salud de Carlos Alberto Reutemann.

El ex piloto de Fórmula 1 y ex gobernador de Santa Fe se encuentra en su domicilio guardando reposo y, según informaron, no repitió episodios de hemorragia digestiva.

Además, recibe tratamiento para sus patologías de base y para corregir la anemia que aún padece el actual senador nacional.

Lee también el parte médico completo: