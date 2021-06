Sin el clásico Colón-Unión, volverá la acción de la Liga Argentina

La Liga Argentina ingresó en una suspensión provisoria, en consonancia con el cumplimiento de la normativa Covid-19. Así la Asociación de Clubes estipuló el parate de la acción hasta el lunes 7 de junio, claro que rápidamente se trabajó con todos los estamentos para diagramar el retorno de la actividad.

Según confirmó la web oficial de la Liga Argentina, el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) anunció el cronograma de las burbujas de Lanús y Junín, con las que se producirá la reactivación de la categoría. En lo que respecta a la sede que cobijará el Coliseo del Boulevard ya completó la primera jornada, aquel viernes 21 de mayo.

SEDE LANÚS

Lunes 7/6

10:30 - Rivadavia vs. Villa Mitre

13:00 - Dep. Viedma vs. Racing

15:30 - Gimnasia vs. Del Progreso

18:00 - Lanús vs. Atenas

Martes 8/6

10:30 - Del Progreso vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Villa Mitre

15:30 - Atenas vs. Gimnasia

18:00 - Dep. Viedma vs. Lanús

Jueves 10/6

10:30 - Del Progreso vs. Racing

13:00 - Gimnasia vs. Dep. Viedma

15:30 - Rivadavia vs. Atenas

18:00 - Lanús vs. Villa Mitre

Viernes 11/6

10:30 - Dep. Viedma vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Atenas

15:30 - Villa Mitre vs. Gimnasia

18:00 - Del Progreso vs. Lanús

SEDE JUNÍN

Miércoles 9/6

11:00 - Quilmes vs. Estudiantes (C)

15:00 - Estudiantes (O) vs. Rocamora

17:30 - Ciclista vs. Parque Sur

Jueves 10/6

11:00 - Parque Sur vs. Estudiantes (O)

15:00 - Rocamora vs. Quilmes

17:30 - Estudiantes (C) vs. Ciclista