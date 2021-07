Menores de 40 años tienen turno de vacunación para la semana próxima

Con la velocidad que cobró la campaña en el último mes, Santa Fe se ubica en estos días entre las provincias con mejor ritmo de vacunación del país, superando a otras de características comparables como Buenos Aires y Córdoba.

Actualmente se están otorgando entre 35 mil y 40 mil turnos por día. La planificación indica que la semana venidera comenzará a inmunizarse a los menores de 40 años sin factores de riesgo, pero Salud también recibe permanentemente la consulta de personas que perdieron el turno o no se anotaron, que pertenecen a otros grupos etarios mayores o poblaciones de riesgo y que por alguna razón no pudieron vacunarse.

De los 3,5 millones de personas que viven en Santa Fe, unos 2,7 millones tienen más de 18 años y entran por el momento dentro de la campaña. Hasta la fecha llevan inscriptas 1,9 millones de personas, por lo que quedan unos 900 mil que aún no se inscribieron. El Ministerio trabaja con el primer y segundo nivel de atención de los centros de salud, en los que los equipos cotejan la población adscripta con el padrón de vacunados para ver a quiénes les falta vacunarse, y se los busca casa por casa para registrarlos.