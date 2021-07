Detalles sobre el regreso de Argentina, tierra de amor y venganza

Fernán Mirás se refirió a la vuelta de Argentina, tierra de amor y venganza (El Trece). Adrián Suar ya había confirmado la nueva temporada. Mirás habló sobre el regreso y su personaje, Samuel Trauman, el villano de la ficción.

En diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), Miras comenzó haciendo alusión al anuncio del Chueco Suar, que confirmó en su cuenta de Instagram que se hará una segunda entrega de la novela argentina -tal como se había adelantado en el final de la primera- que estará situada en 1962: “¿Por qué Suar va a saber si vuelve ATAV o no? Seguro lo sabemos vos y yo más que él. Debe tener alguna información. Algo me han comentado. Con este tema de la cuarentena nunca se sabe, pero sé que tienen esa idea”.

Luego, continuó hablando de su personaje en la ficción e hizo una importante aclaración: “Sí, Trauman quedó vivo”, en referencia al último capítulo de ATAV, donde Trauman yacía tendido en el suelo, como si estuviese muerto tras un enfrentamiento entre los dos bandos que se disputan en el culebrón nacional.

En tanto a cómo fue ponerse en la piel de Trauman, reveló: “Fue muy divertido hacerlo”. Cabe resaltar para quienes aún no han visto la serie que Miras interpreta a un villano, el cual se convirtió en el personaje más odiado, pero también en el más querido, ya que por sus elocuentes frases y reacciones en determinadas escenas, generó sentimientos encontrados entre los fanáticos de la ficción.

Cuándo vuelta ATAV a la televisión

Luego de que Adrián Suar decidiera iniciar un intercambio de preguntas y respuestas con la comunidad digital que lo sigue en su cuenta de Instagram, el actor y productor no solo fue contundente al afirmar que ATAV iba a tener una segunda temporada sino, también, incluyó el dato central: la fecha del regreso.

“En el 2022 vuelve ATAV”, expresó. La cuestión no es menor, más si se tiene en cuenta que la novela de Pol-ka finalizó en diciembre de 2019 y que tenía ánimos de continuar en el 2020. Dadas las circunstancias devenidas de la pandemia del coronavirus todo se atrasó.

