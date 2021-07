Inauguraron en Dubái la piscina más profunda del mundo para bucear

La piscina más profunda del mundo para bucear fue inaugurada en Dubái. En dicha pileta es posible descender 60 metros a un paisaje temático de una ciudad hundida y jugar con máquinas arcade.

Dubái, un centro turístico y de negocios erigida en el desierto y con meses de temperaturas veraniegas, tiene fama de contar con atracciones extravagantes y que baten récords, como su pista de esquí cubierta llena de nieve, sus grandes parques acuáticos y el edificio más alto del mundo.

La piscina, que tiene el equivalente a seis piletas olímpicas, fue verificada desde el 27 de Junio por el Récord Guinness como la más profunda del mundo para bucear. Con hasta sesenta metros de fondo, forma parte de la Deep Dive Dubai y superó al Deepspot de Polonia, que cuenta con una profundidad de 45.

La instalación, con forma de ostra en referencia al patrimonial buceo con perlas de los Emiratos Árabes Unidos, es también el mayor estudio cinematográfico subacuático de la región, según la empresa.

Located in #Dubai’s Nad Al Sheba neighbourhood, Deep Dive #Dubai’s pool has been verified by @GWR as the world’s deepest swimming pool for diving at an incredible depth of over 60 metres and holding 14 million litres of water, the equivalent of six Olympic-sized swimming pools. pic.twitter.com/zqRZzXNCC9

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021