Magalí Gil no es hija de Diego Maradona

Finalmente, Magali Gil consiguió un cierre para su historia. La joven que quería conocer su identidad y saber si Diego Armando Maradona era su padre biológico, obtuvo el resultado del análisis de compatibilidad que realizo con una de las hermanas de El Diez, y dio negativo.

"Magali Gil no es hija de Maradona. Así, lo determinó una prueba de ADN, realizada con una hermana de Diego, hace 15 días", revelo Ángel de Brito en su cuenta de Twitter este domingo 1 de agosto.

Si el análisis de compatibilidad de ADN de Magalí y Diego Maradona hubiese dado "positivo", la joven se hubiera convertido en la sexta heredera del ex futbolista junto Dalma, Giannina, Diego Jr, Jana y Diego Fernando.

Quién es Magalí Gil

Magalí Gil, de 26 años de edad, descubrió en 2018 que Diego Maradona podría ser su padre. Claudia Mariana, la mujer que la dio a luz, y luego en adopción, le aseguró que El Diez era su padre en una charla que mantuvo con la joven apenas la conoció. Sin embargo, Maradona se fue de este mundo dejando a Gil sin poder corroborar su identidad.

A principios de diciembre, Magalí compartió un video donde hablaba de la necesidad de conocer la verdad. “Siempre tuve conocimiento de que había sido adoptada y el nombre de mi madre biológica. Lo que nunca supe es quién era mi padre. La sorpresa de la noticia me conmovió. En primer lugar quiero contarles que mi búsqueda siempre fue la misma, nunca tuvo una desviación: siempre fue tan simple como resolver mi identidad, saber si Diego Maradona es mi padre biológico. Esto es un derecho universal, que nos corresponde a todas las personas del mundo. Por lo tanto pido, exijo, que este tema sea tratado con el respeto que se merece, ¿sí?”, reza en el video.

"Mi causa sigue, nunca se detuvo, no se va a detener. Yo no voy a parar hasta resolver si Diego Maradona es o no es mi papá biológico", cerró Gil, quien además pidió respeto y empatía porque "del otro lado hay una persona".

Por otro lado, Santiago Lara, de 19 años, también están en la puja por conocer su identidad y saber si Diego Maradona es su padre.

