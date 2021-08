Gladys Erbetta, la leyenda olímpica de Santa Fe

La olímpica argentina en 1952, Gladys Erbetta, recordó sus hazañas y reivindicó el deporte en la tarde de Cadena OH! Fue a Helsinki, Finlandia, a representar a nuestro país y compitió en salto en largo, 200 metros llanos y la posta 4x100.

"Hay que hacer deporte, cualquier clase de deportes. Diría atletismo, que me gusta tanto, pero cualquiera está bien. Más ahora que hay tantos deportes nuevos, yo no termino de entenderlos", comentó la entrevistada.

Leer también:

Ella conquistó el récord argentino en los 200 metros llanos y lograron el récord sudamericano en la posta 4x100.

En relación a los Juegos Olímpicos de Tokio, y de acuerdo a su propia experiencia, Gladys afirmó que "Siempre me llamaron la atención los deportistas actuales, porque siempre fueron mejores que nosotros en el sentido de tener más cosas. En nuestra época no teníamos nada, no teníamos un entrenador. Sólo un tiempo tuvimos a un entrenador".

"Nos arreglábamos como podíamos, nos corregíamos como podíamos, entre nosotros. Sin embargo, de Argentina, el mejor equipo de damas fue de Santa Fe. Santa Fe llegaba y Buenos Aires se asustaba", remarcó la entrevistada.

Tapa de El Gráfico

La santafesina fue tapa del prestigioso periódico El Gráfico. Según sus propias memorias, el que escribía de atletismo en el medio la vio correr en el momento que rompió la marca. A partir de esto, fue seleccionada para ilustrar la portada.

"Antes de hacer atletismo, cuando era chica, tenía 10 o 12 años, jugaba al tenis criollo. Después hicieron una cancha de básquet y ya nos anotamos en básquet. Empecé a hacer atletismo a los 21, ya era grande", comparó respecto a las carreras de los deportistas en la actualidad.

La leyenda argentina, el próximo 28 de septiembre cumplirá sus 93 años. Madre de tres hijos, abuela de ocho nietos y bisabuela de dos bisnietos, Gladys recibió saludos especiales en la tarde de Cadena OH!

Leer también:

Renzo, su nieto, afirmó que su abuela fue su inspiración y que siempre estuvo cuando él la necesitó. Flavia destacó que está orgullosa de ella y de su carrera. Por su parte, Sofía remarcó lo importante que es para la historia del deporte su presencia como mujer y su trayectoria.

Gladys, 'la dama del salto' como se la conoce, se despidió emocionada.

Escuchar también audio completo: