Lange y Carranza no seguirán juntos después de Tokio

Santiago Lange y Cecilia Carranza hablaron en la Villa Olímpica con TyC Sports y los campeones olímpicos en la clase Nacra 17 en Río de Janiero 2016 confirmaron lo que habían deslizado después de la competencia: los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron los últimos como pareja.

En el arranque del diálogo con Gonzalo Bonadeo, Santiago Lange contó cómo está viviendo las horas después de competir en los Juegos Olímpicos: “Un diccionario de emociones, emociones encontradas, muy tranquilo, nada que reprochar, orgulloso del trabajo que hicimos y la entrega. También muy triste, saber que no cumplimos nuestro sueño y el objetivo. Las derrotas me pegan por el lado del análisis, en cualquier momento pensando qué podríamos hacer hecho diferente, por qué pasaron ciertas cosas. No son días fáciles”.

“No nos vamos martillar la cabeza, tenemos muchas razones para estar muy contentos", afirmó Lange y reconoció: "No quería salir al agua (en la Medal Race que terminaron ganando) porque no luchaba por una medalla, pero sabía que podía ser mi última final olímpica. A mi edad, estar en una final olímpica, estoy loco si no la voy a disfrutar, pero una cosa es la lógica y otra lo que te dice el corazón”.

“Yo practico deporte porque me genera estas emociones, es un aprendizaje para la vida lindísimo. Estamos digiriendo la situación”, manifestó Lange y anunció lo que se podía especular: “Como equipo fuimos muy honestos. No sabemos muchas cosas del futuro, pero si sabemos una que es que no vamos a seguir juntos. No hay por qué ocultar. Creo que fue fácil hablarlo entre nosotros dos”.

“Todos saben el amor que tengo por lo que hago, lo que me gusta el alto rendimiento, también sé lo que significa. En lo personal tengo muy claro lo que se necesita, y hoy necesito un poco tiempo para mi vida personal. Después ya veré”, analizó.

“Esa sensación de pedir perdón, de no haber podido cumplir lo que deseábamos y agradecimiento absoluto por todo el apoyo y el cariño de tanta gente. Es un momento duro, de sensaciones encontradas, sentir ese apoyo se agradece”, expresó la rosarina en el diálogo con TyC Sports.

Carranza, en tanto, volvió a decir que tiene ganas de seguir dando pelea en el agua: “Hay que procesarlo, es una emoción que me surgió cuando me di cuenta que no íbamos a tener posibilidades de medalla. Me surgió un gran deseo, me imaginaba nuevamente intentándolo. Cuando te sentís capaz de lograr algo y no lo lográs, te surgen más ganas. El deseo está adentro y habrá que tomarse su tiempo porque fue un año muy intenso”.

“Tengo unas ganas inmensas de volver a casa, nosotros somos unos locos. Nuestras giras son eternas, pero ahora que llegó su fin cuento los minutos para volver a casa y compartir con esas personas que nos acompañan de corazón para poder cumplir nuestros sueños, nuestros deseos. Siempre es difícil cuando termina un Juego, mucho tiempo de dedicación y se terminó. Son unos grandes para acompañar en este momento”, cerró emocionada Cecilia.