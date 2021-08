Consejos a la hora de alquilar o vender una propiedad

A partir del nuevo decreto provincial, quedaron habilitadas las profesiones liberales y, entre estas, la actividad inmobiliaria particularmente. Jorge Pighin, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, explicó cuáles son las formas de funcionamiento de la actividad y ofreció consejos importantes a la hora de pensar en alquilar.

"Se está volviendo un poquito a la normalidad, gracias a Dios", apuntó en Cadena OH! "Pero siempre le pedimos a la ciudadanía que antes de concurrir a las inmobiliarias pidan un turno, para que no haya acumulación de personas y no tengan que estar esperando en la puerta con el frío", remarcó.

Leer también: Según la Cámara de Propietarios, la Ley de Alquileres "perjudica a ambas partes"

Sobre todo, priorizó la comodidad de sus clientes. "Hoy lo más valioso que tenemos es el tiempo, y estar media hora haciendo tiempo en una cola de una inmobiliaria o comercios, no se justifica teniendo hoy los sistemas on line para comunicarnos y pedir esos turnos".

Actividad inmobiliaria

El entrevistado señaló que el problema principal es que los usuarios se vieron sorprendidos por el aumento del índice ICL, a partir del cual se calculan los nuevos montos de alquileres. "Hoy estamos en un 48 o 49 por ciento en el ICL y no están pudiendo hacer frente a esto. Estamos recibiendo muchos pedidos por parte de ellos, para actuar ante los propietarios; muchos propietarios también están accediendo a hacer una recomposición", comentó.

Lo que está de fondo es la nueva Ley de Alquileres que fue criticada por el organismo. "Lo advertimos, es perjudicial para las dos partes, y hoy lo estamos viendo reflejado también en la oferta pública que es muy escasa mientras que la demanda es muy grande", explicó. El trabajo del organismo se centró en la intermediación, desde el año pasado, para acomodar la situación.

Consejos al momento de alquilar o vender

Pighin comentó que han "proliferado los ilegales". Apuntó una serie de recomendaciones para que la ciudadanía asegure sus transacciones. "Queremos decir que antes de firmar un contrato de locación, antes de ver un inmueble, se contacte con un profesional inmobiliario matriculado en el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Tenemos el padrón actualizado, esos corredores inmobiliarios tienen que estar habilitados por el Colegio. Los únicos que pueden cobrar honorarios por la intermediación son los corredores inmobiliarios, otras profesiones pueden llegar a confeccionar un contrato pero no a cobrar honorarios", desarrollo.

Lo principal es "no meterse en cualquier cueva. Los contratos son por tres años, el ajuste es anual de acuerdo al ICL. No firmen comodatos con documentos por el total de la locación, eso no es válido. Hay determinadas cuestiones que siempre decimos, en cada charla, que tengan cuidados, tenemos muchas consultas..."

Leer también: La Cámara de Corredores Inmobiliarios de la provincia criticó la prórroga de la ley de alquileres

El corredor matriculado, a través del Tribunal de Ética y Disciplina, puede ser sancionado si realiza las cosas mal. A su vez, se cuenta con una fianza, que es una doble garantía para el ciudadano al concretar una operación. No pasa lo mismo con los ilegales, que piden señas y después no cumple con lo pactado.

Actividades de formación

El entrevistado refirió que el mes pasado se realizó una jura por 10 nuevos matriculados, y en lo que va del año casi se llega a los 50 nuevos profesionales. Se puede matricular si se tiene título habilitante, como dice la Ley 13.154. Hay requisitos que tener para el acceso al título, pero la oferta académica es muy buena y accesible. "La carrera son dos años y medios aproximadamente. Estamos queriendo lograr la tecnicatura, que serían casi 4 años de carrera. Estamos continuamente buscando perfeccionar la profesión, subir la vara. No dejen de consultar al Colegio, en la página están las ofertas académicas en varias instituciones", expresó por último.

Escuchar también audio completo: